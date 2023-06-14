Важное 14 июня 2023, 14:48 Губернатор Воробьев: ПМЭФ принесет Подмосковью свыше 18 тысяч рабочих мест

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Подмосковье подпишет 36 инвестиционных соглашений на полях ПМЭФ, в том числе с зарубежными компаниями, отметил губернатор Андрей Воробьев. Это принесет свыше 18 тысяч новых рабочих мест для жителей региона.

В общей сложности Московская область подпишет соглашения более чем на 150 миллиардов рублей.

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«Питерский форум — одно из главных экономических событий года. Мы, как и все регионы, тщательно к нему готовимся. Все встречи и договоренности, которыми мы в прежние годы здесь заручились, в большинстве своем дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест», — подчеркнул Воробьев.

Соглашения, заключаемые Подмосковьем на ПМЭФ, касаются самых разных сфер. Среди них сельское хозяйство, машино- и авиастроение, логистика, медицина, промышленность.

В этот раз планируем подписать 36 соглашений, в том числе и с рядом зарубежных партнеров. Это позволит создать еще более 18,5 тысячи новых вакансий для жителей. Андрей Воробьев

Например, в Одинцове запланировали открыть Центр ядерной медицины, а китайский инвестор хочет создать в Воскресенске производство компонентов, необходимых для лечения сердечных и сосудистых патологий.

Главным событием международного экономического форума в этом году традиционно станет пленарное заседание с участием президента Владимира Путина 16 июня.

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