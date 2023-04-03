Подмосковье 03 апреля 2023, 17:26 «Сохранить возможности для развития». Андрей Воробьев рассказал об экономике Подмосковья Глава Подмосковья Воробьев назвал главной задачей властей адаптацию экономики к вызовам Пресс-служба Кремля

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Экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста, написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев. По его словам, он рассказал президенту Владимиру Путину о реализуемых программах поддержки предприятий.

«За 10 лет наш ВРП вырос в 2,8 раза. Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам», — отметил Воробьев.

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Он рассказал, что в этом очень помогает программа импортозамещения, а также меры поддержки, принятые правительством страны. По программе льготной ипотеки выделят дополнительные средства, в результате чего предприятия смогут приобрести дополнительные производственные площадки, отметил губернатор. По его словам, в Подмосковье действует комплекс мер, о котором он рассказал Владимиру Путину. Речь идет о льготных кредитах, займах, субсидиях и об упрощенной процедуре предоставления земельных участков.

Днем 3 апреля губернатор Московской области встретился с президентом Владимиром Путиным. Он рассказал главе государства о проведенной работе, в частности — о приглашении в регион врачей.