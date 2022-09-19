Содержание контейнерных площадок проверили в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 19:47 Поделиться Telegram

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Viber Содержание контейнерных площадок проверили в Солнечногорске пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

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В Солнечногорске проверили содержание контейнерных площадок. В рабочей поездке приняли участие замруководителя Главного управления содержания территорий Московской области Александр Боровков, министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, глава городского округа Виктор Родионов, представители ГЖИ и региональный оператор по обращению с ТКО.

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«Комиссия прошлась по улицам Банковская и Зеленая. Выявленные нарушения зафиксированы в протокол объезда. Также посетили муниципальный центр управления регионом, чтобы проследить все этапы взаимодействия с региональным оператором по вывозу ТКО, ответственными организациями. Необходимо выявлять, на каком этапе происходит сбой для оперативного устранения нарушений», — рассказала руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

Как отметил замруководителя Главного управления содержания территорий Московской области Александр Боровков, МБУ Солнечногорска не справляются со своевременным вывозом мусора с контейнерных площадок.

пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

«Алгоритмы работы с ТКО известны, порядок вывоза мусора и уборки контейнерных площадок зафиксирован законодательно. В случае, если коммунальные предприятия, управляющие организации не смогут устранить проблему в установленные сроки, а мы предоставляем 14 дней на исправление нарушений, то необходимо будет пересмотреть систему работы коммунальных предприятий в городском округе в системном порядке», — сказал Александр Боровков.

Ранее стало известно, что ГУСТ проверит общественные и дворовые территории в рамках подготовки к зиме.

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