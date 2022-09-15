ГУСТ проверит общественные и дворовые территории в рамках подготовки к зиме | 360°

Все новости

Мир

15 сентября 2022, 21:36

НАТО предостерегли от реального военного конфликта с Россией

Эксклюзив

15 сентября 2022, 21:22

Взрывное устройство обнаружили в жилом доме в Москве — источник

Реклама

Подмосковье

15 сентября 2022, 21:13

Более 30 кровель обновят в Электростали в рамках программы капремонта в 2022 году

Криминал

15 сентября 2022, 21:08

Труп молодой россиянки нашли на улице после вечеринки на съемной квартире

Общество

15 сентября 2022, 20:55

Подростка с Украины заподозрили в склонении россиянки к суициду. Но все не так просто

Спецоперация

15 сентября 2022, 20:48

Идею Кадырова о «самомобилизации» поддержал первый российский регион

Подмосковье

15 сентября 2022, 20:46

Инспекторы ГУСТ проверили состояние детских площадок в Чехове

Мир

15 сентября 2022, 20:45

ООН продолжила переговоры о налаживании экспорта аммиачной селитры из России через Украину

Мир

15 сентября 2022, 20:35

Передачу Украине дальнобойных ракет поставили под вопрос

Подмосковье

15 сентября 2022, 20:32

ГУСТ проверит общественные и дворовые территории в рамках подготовки к зиме

Читать 360tv в

В Щелкове и Пушкинском округе проверили состояние детских игровых площадок, малых архитектурных форм и общее содержание городских территорий в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

«Главное управление содержания территорий подходит комплексно к вопросам перехода в зимний период. Мы не только выявляем недочеты работы коммунальных предприятий, но и предлагаем профилактические меры: внеплановый обход территорий — один из действенных методов для упреждающего контроля состояния территорий», — рассказала Светлана Аипова.

Пресс-служба ГУСТ Московской области

Пресс-служба ГУСТ Московской области

В Щелкове и Пушкинском округе замруководителя ГУСТ Московской области Никита Анашкин провел рабочие встречи с ответственными заместителями глав округов и начальниками отделов ЖКХ.

«В ходе осмотра дворовых территорий в городе Щелково проверили содержание территорий по улицам Сиреневая, Комарова и Пушкина, также посетили базу специальной техники МБУ „Служба озеленения и благоустройства“. Инспекция выявила множественные замечания в работе коммунального предприятия и выдала предписание на устранение нарушений. Через две недели состоится контрольная проверка в городе Щелково по итогам работы над ошибками», — сообщил Никита Анашкин.

Замруководителя ГУСТ отметил, что в городском округе Пушкинский, в частности в Ивантеевке, содержание дворовых и общественных территорий находится на должном уровне. Несколько выявленных замечаний МБУ „Пушгорхоз“ предстоит устранить в течение двух недель.

пресс-служба ГУСТ Московской области

пресс-служба ГУСТ Московской области

Подобные рабочие встречи будут проходить во всех городских округах области несколько раз в неделю, отметили в ГУСТ региона.

Щелково

Пушкино

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама