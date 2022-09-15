ГУСТ проверит общественные и дворовые территории в рамках подготовки к зиме | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 20:32 Поделиться Telegram

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Viber ГУСТ проверит общественные и дворовые территории в рамках подготовки к зиме пресс-служба ГУСТ Московской области

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В Щелкове и Пушкинском округе проверили состояние детских игровых площадок, малых архитектурных форм и общее содержание городских территорий в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

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«Главное управление содержания территорий подходит комплексно к вопросам перехода в зимний период. Мы не только выявляем недочеты работы коммунальных предприятий, но и предлагаем профилактические меры: внеплановый обход территорий — один из действенных методов для упреждающего контроля состояния территорий», — рассказала Светлана Аипова.

Пресс-служба ГУСТ Московской области

В Щелкове и Пушкинском округе замруководителя ГУСТ Московской области Никита Анашкин провел рабочие встречи с ответственными заместителями глав округов и начальниками отделов ЖКХ.

«В ходе осмотра дворовых территорий в городе Щелково проверили содержание территорий по улицам Сиреневая, Комарова и Пушкина, также посетили базу специальной техники МБУ „Служба озеленения и благоустройства“. Инспекция выявила множественные замечания в работе коммунального предприятия и выдала предписание на устранение нарушений. Через две недели состоится контрольная проверка в городе Щелково по итогам работы над ошибками», — сообщил Никита Анашкин.

Замруководителя ГУСТ отметил, что в городском округе Пушкинский, в частности в Ивантеевке, содержание дворовых и общественных территорий находится на должном уровне. Несколько выявленных замечаний МБУ „Пушгорхоз“ предстоит устранить в течение двух недель.

пресс-служба ГУСТ Московской области

Подобные рабочие встречи будут проходить во всех городских округах области несколько раз в неделю, отметили в ГУСТ региона.

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