Собственников подмосковных участков оштрафовали более чем на 125 млн за борщевик

Часть земельных участков Подмосковья заражена борщевиком. За сорняк административные округа выписали 125 миллионов рублей штрафов. В тройке лидеров по начисленным суммам оказались Клин, Руза и Егорьевск.

Муниципальный земельный контроль Московской области провел осмотр более 38,6 тысячи земельных участков. Борщевик нашли на 6,8 тысячи из них, сообщили в пресс-службе регионального Министерства имущественных отношений.

«По итогам осмотров, которые подтвердили наличие сорняка на земельных участках частных правообладателей, административные комиссии начислили 125 миллионов рублей штрафов за непроведение мер по борьбе с сорняком», — сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

В городском округе Клин штрафы за борщевик на участках частных правообладателей превысили 34 миллиона рублей, в Рузском — 21 миллион, а в Егорьевске — 20 миллионов.

Министр Подмосковья заметила, что именно штраф чаще всего мотивирует бороться с распространением борщевика. Для юридических лиц он достаточно крупный — от 150 тысяч до миллиона.