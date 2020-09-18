Собственников подмосковных участков оштрафовали более чем на 125 млн за борщевик
Муниципальный земельный контроль Московской области провел осмотр более 38,6 тысячи земельных участков. Борщевик нашли на 6,8 тысячи из них, сообщили в пресс-службе регионального Министерства имущественных отношений.
«По итогам осмотров, которые подтвердили наличие сорняка на земельных участках частных правообладателей, административные комиссии начислили 125 миллионов рублей штрафов за непроведение мер по борьбе с сорняком», — сказала глава ведомства Наталья Адигамова.
В городском округе Клин штрафы за борщевик на участках частных правообладателей превысили 34 миллиона рублей, в Рузском — 21 миллион, а в Егорьевске — 20 миллионов.
Министр Подмосковья заметила, что именно штраф чаще всего мотивирует бороться с распространением борщевика. Для юридических лиц он достаточно крупный — от 150 тысяч до миллиона.