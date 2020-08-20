Штрафов на 46 млн рублей выписали собственникам участков с борщевиком в Подмосковье

С начала года в Подмосковье выписали около 380 штрафов на общую сумму порядка 45,8 миллиона рублей за борщевик на участках. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«По итогам борьбы с борщевиком на частных землях региона с начала текущего года сумма штрафов составила около 45,8 миллиона рублей. Сумма штрафов юридических лиц — более 44,9 миллиона рублей, физических — порядка 885 тысяч рублей. Все штрафники привлечены к административной ответственности», — заявил министр.

Для физически лиц штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей, а для должностных лиц он равен 20-50 тысячам рублей. Юридическим лицам придется заплатить от 150 тысяч до одного миллиона рублей.

«Всего выписано 380 штрафов, юридическим лицам — около 110, физическим — более 270. Штрафы получили жители 26 городских округов области», — уточнил Разин.

Министр подчеркнул, что 100% штрафа выписали собственникам участков, где полностью отсутствовали признаки обработки земли от борщевика. 70% и 50% — если участок был частично обработан от сорняка или обработка была сделана с нарушением сроков и необходимого количества этапов ее проведения.

Лидером по количество штрафов стал Клин. Там выписали 102 предписания. Общая сумма штрафа по этому округу составляет более 12 миллионов рублей.

«В Солнечногорске — 63 штрафа. Жители Сергиево-Посадского и Чеховского округов получили по 29 штрафов, Дмитровского -19, Павловского Посада — 17», — уточнил Андрей Разин.

От опасного растения в Московской области в 2020 году планируется обработать порядка 32 тысяч гектаров.