Еще 20 собранных в Подмосковье поездов нового поколения запустили в столичном метро

На заводе Подмосковья собрали еще 20 поездов нового поколения — их уже запустили в столичном метро. Таких составов за десять лет станет около 170. Их произведут в Мытищах.

Это сделают на «Метровагонмаше». Всего в столичной подземке курсирует уже 65 новейших подвижных составов. Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

До 2030 года подмосковный «Метровагонмаш» соберет для столичного метро более 1,3 тысячи современных вагонов Екатерина Зиновьева.

В результате на линии, по ее словам, поставят 170 современных подвижных составов.

«Все это позволит метрополитену обновить подвижной состав, повысить качество и комфорт перевозок для жителей и гостей города», — отметила Зиновьева.

Вагоны поездов метро нового поколения «Москва-2020» — это самые современные подвижные составы, созданные на основе передовых технологий.

Например, у них шире двери и проходы, есть автоматические системы обеззараживания воздуха, USB-зарядки и подсветка поддиванного пространства.