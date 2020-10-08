Подсветка сидений и USB-порты. Вагоны нового поколения для метро соберут в Подмосковье

На предприятии выпустят подвижные составы нового поколения «Москва-2020». Они уже появились в столичном метрополитене.

«Метровагонмаш» — одно из системообразующих предприятий в России. Это подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Например, в столичную подземку только за последние годы было поставлено более 1,5 тысячи вагонов метро модели „Москва“ и ее модификаций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, «Метровагонмаш» активно отправляет продукцию и на экспорт. Сейчас он охватывает 11 стран.

Каждый день через такие вагоны, произведенные в Подмосковье, проходят по 16 миллионов человек. Подвижные составы «Москва-2020» разработали, применив современные решения инженеров. Они соответствуют высоким мировым стандартам.

Например, пассажиры увидят поручни с «теплым» покрытием и стеклянные экраны в зоне посадки.

Впервые в вагонах подсветили и пространство, находящееся под сиденьями. На стенах и местах пассажирам доступны USB-порты.