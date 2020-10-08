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    08 октября 2020, 12:32

    Подсветка сидений и USB-порты. Вагоны нового поколения для метро соберут в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Вагоны нового поколения для столичного метро соберут в подмосковных Мытищах. Всего там выпустят свыше 1,3 тысячи подвижных составов за три года. За такую работу взялся «Метровагонмаш».
    Подсветка сидений и USB-порты. Вагоны нового поколения для метро соберут в Подмосковье | Изображение 1

    На предприятии выпустят подвижные составы нового поколения «Москва-2020». Они уже появились в столичном метрополитене.

    «Метровагонмаш» — одно из системообразующих предприятий в России. Это подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    Например, в столичную подземку только за последние годы было поставлено более 1,5 тысячи вагонов метро модели „Москва“ и ее модификаций

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, «Метровагонмаш» активно отправляет продукцию и на экспорт. Сейчас он охватывает 11 стран.

    Каждый день через такие вагоны, произведенные в Подмосковье, проходят по 16 миллионов человек. Подвижные составы «Москва-2020» разработали, применив современные решения инженеров. Они соответствуют высоким мировым стандартам.

    Например, пассажиры увидят поручни с «теплым» покрытием и стеклянные экраны в зоне посадки.

    Впервые в вагонах подсветили и пространство, находящееся под сиденьями. На стенах и местах пассажирам доступны USB-порты.