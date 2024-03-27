Подмосковье 27 марта 2024, 17:16 Собрание для родителей первоклассников технического лицея пройдет в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Информационное собрание для родителей будущих первоклассников состоится в школе № 5. На встрече педагоги расскажут о процессе подачи заявления в первый класс и ответят на интересующие вопросы родителей.

В городском округе Лобня строят новый инженерно-технический лицей на 2200 учащихся. Он появится рядом с жилым комплексом «Лобня Сити». Первых учеников лицей примет в сентябре 2024 года.

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Собрание состоится 27 марта, в 18:30 в школе № 5 на улице Авиационная, № 1.

Напомним, прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории и относящихся к льготным категориям, начнется 1 апреля текущего года и завершится 30 июня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

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