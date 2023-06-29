Подмосковье 29 июня 2023, 16:46 Соблюдение земельных законов проверили более чем на 300 тысячах гектаров в Подмосковье Фото Минимущества

Читать 360tv в

С начала года министерство имущественных отношений Московской области и муниципальные земельные инспекторы проверили 300 353 гектара на соблюдение земельного законодательства. В итоге собственникам участков выдали 933 предостережения.

«В ходе профилактических мероприятий выявлено 77 781 нарушение земельного законодательства. Среди частых нарушений — неиспользование или нецелевое использование земельных участков, самозахват и произрастание борщевика», — рассказала министр Наталья Адигамова.

Реклама

Больше всего проверок провели в Можайске — 14 914 участков, в Дмитрове — 12 851 и Ступине — 8 727.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».