«Истекла кровью на глазах у детей». В Королеве мужчина зарезал свою собаку

В подмосковном Королеве 16 мая пьяный мужчина на глазах у соседей и игравших во дворе детей зарезал восьмимесячного щенка ротвейлера. Собаке пытался помочь врач ветклиники, расположенной по соседству. Дети вызвали полицию и скорую, но животное истекло кровью у них на глазах.

Как рассказали «360» свидетели случившегося, оба, и хозяин, и хозяйка собаки, был пьяны. Несчастное животное вытащили на простыне умирать во двор.

«У нее руки по локоть в крови были, она все пыталась снять ошейник. Вчера тепло было, все дети во дворе гуляли, видели, как умирала собака. Говорят, потому мужчина в подъезде жену ударил. Его потом полиция забрала, и отпустила. Дочка его сидела во дворе плакала: „Зачем папу отпустили?“. Ребенок явно боится отца. Но, они, вроде, уже помирились. Он встал на колени и пообещал новую собаку купить», — рассказали соседи.

Живущий по соседству адвокат Игорь Павлов подтвердил, что подобный случай действительно был. Мужчину, убившего собаку, полиция забирала, но уже отпустила.

«Он утверждает, что оборонялся, собака на него напала. Мужчина перерезал ей шейную артерию. Понимаете, когда человек обороняется, он попадет куда угодно, только не в шею. По-моему, какой-то садист. Пусть, конечно, органы с ним разбираются. Но для детей это было шоком», — сказал адвокат.

Игорь Павлов сообщил, что действия мужчины подпадают под статью УК России о жестоком обращении с животными. Наказание — от штрафа в 80 тысяч рублей вплоть до реального срока в три года.

«Преступление не относится к категории тяжких, но его свидетелем стал ребенок. Очевидцы говорят, что мужчина был пьян. Ему надо менять свою жизнь, возможно, это был последний звонок. Если ему сейчас все с рук просто сойдет, неизвестно, что дальше от него можно ожидать», — резюмировал Павлов.