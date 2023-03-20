Подмосковье 20 марта 2023, 14:15 СНТ «Поляны» в Чехове привлекут к ответственности за самозахват лесного участка

Читать 360tv в

Лесная охрана осмотрела границы садоводческого товарищества «Поляны», расположенного вблизи деревни Мальцы. Оказалось, дачники самовольно захватили не принадлежащую им часть территории.

Факт захвата земель лесного фонда подтвердился при проверке документов и установленных границ СНТ. Инспекторы провели инструментальную съемку и уточнили данные публичной кадастровой карты.

Реклама

«Нарушители вызваны для дачи объяснений и составления протоколов об административных правонарушениях по статье 7.9 КоАП России», — объяснил инженер по охране и защите леса Подольского филиала «Мособллес» Виктор Боганов.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка во Фрязине в 2023 году.