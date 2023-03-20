20 марта 2023, 14:15
СНТ «Поляны» в Чехове привлекут к ответственности за самозахват лесного участка
Лесная охрана осмотрела границы садоводческого товарищества «Поляны», расположенного вблизи деревни Мальцы. Оказалось, дачники самовольно захватили не принадлежащую им часть территории.
Факт захвата земель лесного фонда подтвердился при проверке документов и установленных границ СНТ. Инспекторы провели инструментальную съемку и уточнили данные публичной кадастровой карты.
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«Нарушители вызваны для дачи объяснений и составления протоколов об административных правонарушениях по статье 7.9 КоАП России», — объяснил инженер по охране и защите леса Подольского филиала «Мособллес» Виктор Боганов.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка во Фрязине в 2023 году.
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Чехов
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