Глава «Мособлгаза» разъяснил вопрос газификации СНТ Подмосковья

Действие программы «Социальная газификация» в Московской области рассчитано до конца 2022 года. Жителям региона пока не совсем ясны нюансы ее проведения, поэтому генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов согласился ответить на наиболее часто задаваемые вопросы. В частности, будут ли газифицировать садовые некоммерческие товарищества (СНТ).

В беседе с «360» он сообщил, что СНТ попадает в проект, если оно находится в границах населенных пунктов, вошедших в программу.

«Тогда газ бесплатно дойдет до границ СНТ. Внутри границ и до домовладений газ будут проводить при желании и за средства владельцев земельных участков», — сообщил Игорь баранов.

Он пояснил, что вопрос участия СНТ в программе звучит на федеральном уровне. Властям Подмосковья, видимо, в 2023–2024 годах, после выполнения программы «Социальная газификация», нужно будет двигаться дальше. Скорее всего, СНТ станет их новой зоной ответственности.

«Потому что крупные населенные пункты в Московской области практически все газифицированы. Мы их сейчас догазифицируем. Остаются малочисленные населенные пункты и СНТ. По малочисленным сейчас разрабатываются решения в правительстве Подмосковья и в других регионах, дающие ответ, когда и как туда пойдет энергия», — уточнил эксперт.

Игорь Баранов подчеркнул, что для Московской области вопрос о СНТ важен и уникален. В регионе из насчитывается большое количество. Всего около 12 тысяч. Глава «Мособлгаза» добавил, что люди живут в СНТ не сезонно. Сейчас, по его данным, подмосковное и федеральное правительства изыскивают резервы, ресурсы и решения, позволяющие провести их газификацию.

Ранее Баранов сообщал, что в населенном пункте Жданово в Волоколамском городском округе к газу подключили 400-й дом. В третьем квартале запланирована газификация 1079 домохозяйств. Сейчас подключена почти тысяча.