СНТ «Надежда» в Кашире получит бесперебойное электроснабжение

В СНТ «Надежда» в Кашире передали в собственность Подмосковья сооружение электроэнергетики общей протяженностью 763 метра. Затем хозяйство будет передано на баланс «Мособлэнерго». Таким образом, получится обеспечить бесперебойным электричеством всех местных жителей.

«В рамках программы по консолидации сетей и повышению надежности электроснабжения из собственности города Москвы в собственность Московской области передано сооружение электроэнергетики протяженностью 763 метра, расположенное в СНТ „Надежда“ у деревни Сорокино Каширского городского округа. Далее электрохозяйство мы передадим на баланс АО „Мособлэнерго“. Это позволит оперативно решать все внештатные ситуации и обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии потребителям», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Передача электросетевого имущества даст людям целый ряд преимуществ. Во-первых, не придется больше платить за соседей. Каждый владелец участка в СНТ может платить только за потребленное им электричество по государственному тарифу. Техническое обслуживание объектов перейдет на баланс энергокомпании, будет оцениваться их состояние и оперативно проводиться ремонт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья. Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме.