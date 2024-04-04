Подмосковье 04 апреля 2024, 17:42 Снос незаконной постройки начался в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Гостиничный комплекс «Аврора», расположенный в деревне Большое Ивановское городского округа Мытищи, признали нелегальным строением и приступили к его сносу. Выяснилось, что его возведение производилось без необходимых проектных и разрешительных документов на земельном участке, который изначально выделен для ведения личного хозяйства.

Суд рассмотрел гражданское дело, инициированное администрацией городского округа Мытищи, касающееся признания гостиничного корпуса самовольной постройкой. Экспертиза и письмо от комитета по архитектуре и градостроительству Московской области подтвердили, что здание находится в зоне, предназначенной для источников питьевого водоснабжения Москвы, где строительство строго запрещено законом.

Реклама

В результате суд постановил, что ответчик должен снести здание в течение шести месяцев после вынесения апелляционного решения. В случае несоблюдения этого срока, местная администрация получила право провести демонтаж за счет ответчика.

Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко сообщила, что владелец начал процесс демонтажа самостоятельно, чтобы избежать дополнительных затрат. Собственник обязуется завершить демонтаж до 1 мая текущего года. После этого срока представители управления проведут проверку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».