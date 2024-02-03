Подмосковье 03 февраля 2024, 17:14 Снегоуборочные работы провели на улице Льва Толстого в Бронницах Ольга Антонова

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Снегоуборочные работы, включая расчистку дорог и парковочных мест, провели на улице Льва Толстого в Бронницах 2 февраля. В уборке задействовали пять единиц техники и восемь человек.

Руководитель компании по содержанию внутриквартальных дорог в городе Бронницы «Развитие» Александр Орехов рассказал, что в зоне ответственности находятся 49 территорий.

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«Основная задача — очистка внутриквартальной дороги, парковочных мест, обработка противогололедными средствами, вывоз снега», — подчеркнул Александр Орехов.

Работы проводятся в соответствии с графиком, включая оперативные выезды бригады для устранения проблем, если поступают жалобы от жителей.

Александр Орехов добавил, что местных жителей заранее информируют через социальные сети о необходимости убрать машины в дни проведения работ по очистке территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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