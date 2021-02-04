Жителей Подмосковья предупредили о снегопаде и гололедице 4 февраля

В четверг, 4 февраля, в Подмосковье пройдет снегопад, а на дорогах образуется гололедица. Жителям напомнили о важности соблюдения правил.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха, Евгений Гибадуллин

В ближайшие несколько часов на юго-западе региона пройдет снег, местами сильный. Ближе к вечеру он сместится на северо-восток.

В Минтрансе Московской области всех водителей и пешеходов предупредили о наледи на дорогах. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.

Температура воздуха опустится до -5 °С, а ночью — до отметки в -17 °С. Подмосковные дорожные службы уже перевели в режим повышенной готовности.

В оперативном штабе круглосуточно следят за погодой, чтобы при необходимости расчистить дороги, обезопасить водителей и пешеходов.

Ранее стало известно, что за прошедшую ночь снег убрали с 15 тысяч километров дорог Подмосковья.