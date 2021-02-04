facebook_pixel
    04 февраля 2021, 13:46

    Снег убрали с 15 тысяч километров дорог Подмосковья за ночь

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Более 15 тысяч километров дорог Подмосковья очистили от снега за ночь. Дополнительно их обработали ото льда, рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.
    Снег убрали с 15 тысяч километров дорог Подмосковья за ночь | Изображение 1

    Особое внимание получили вылетные магистрали, подъезды к социальным объектам и общественные маршруты.

    На дорожной сети работают 1269 рабочих и 1230 единиц специализированной техники

    Алексей Гержик.

    Он добавил, что в оперативном штабе круглосуточно следят за погодными условиями. Это делают, чтобы при необходимости расчистить дороги, обезопасить водителей и пешеходов.

    В четверг, 4 февраля, в Московской области облачно, возможен небольшой снег. Температура воздуха будет варьироваться от 0 до -5°С.

    Вечером похолодает до -9°С, а ночью синоптики прогнозируют снижение температуры до -17°С.

    Водителей предупредили о наледи на дорогах. Из-за нее ввели «желтый» уровень погодной опасности, который будет активен до 13:00 пятницы.

    Водителей призвали быть особо внимательными на дорогах, не спешить и избегать обгонов. Ранее стало известно, что с вечера 4 февраля в московский регион придет резкое похолодание.