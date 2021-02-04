Снег убрали с 15 тысяч километров дорог Подмосковья за ночь
Особое внимание получили вылетные магистрали, подъезды к социальным объектам и общественные маршруты.
На дорожной сети работают 1269 рабочих и 1230 единиц специализированной техники
Он добавил, что в оперативном штабе круглосуточно следят за погодными условиями. Это делают, чтобы при необходимости расчистить дороги, обезопасить водителей и пешеходов.
В четверг, 4 февраля, в Московской области облачно, возможен небольшой снег. Температура воздуха будет варьироваться от 0 до -5°С.
Вечером похолодает до -9°С, а ночью синоптики прогнозируют снижение температуры до -17°С.
Водителей предупредили о наледи на дорогах. Из-за нее ввели «желтый» уровень погодной опасности, который будет активен до 13:00 пятницы.
Водителей призвали быть особо внимательными на дорогах, не спешить и избегать обгонов. Ранее стало известно, что с вечера 4 февраля в московский регион придет резкое похолодание.