Подмосковье 18 ноября 2022, 11:02 Снегири начали перебираться ближе к городам Подмосковья

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Снегири живут в регионах круглый год — летом они прячутся в еловых лесах и ведут скрытный образ жизни. С наступлением холодов птицы перебираются поближе к людям, чтобы добыть себе пищу, рассказали в Комлесхозе Подмосковья.

Чаще всего в теплое время года снегирям хватает пищи в лесу, поэтому увидеть их в этом время года непросто. Зимой они становятся более заметными и выбираются на поиски пропитания в города.

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Любимое лакомство птиц — семена ясеня. В Комлесхозе также рассказали, что самая крупная разновидность снегиря — белощекая — обитает на островах Филиппинского архипелага.

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