Жители Подмосковья смогут подключить СМС о неблагоприятной для экологии погоде

Новую услугу, касающуюся экологической безопасности, внедрили в Подмосковье. Теперь жители могут получать СМС с уведомлением о погодных условиях, вызывающих неприятные запахи рядом с источниками выбросов.

СМС-оповещения предусмотрели в «Мособлэкомониторинге». Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

Как рассказал глава ведомства Андрей Разин, для получения СМС потребуется зарегистрироваться по ссылке.

Он добавил, что оповещения о неблагоприятных метеоусловиях уже давно получали на предприятиях, а теперь внедрили новую услугу для самих жителей.

В случае с предприятиями Минэкологии уведомляло их о погоде, препятствующей рассеиванию в воздухе загрязняющих веществ. Тогда организациям требовалось снижать объемы выбросов.

Что касается жителей, они будут получать СМС в случае, если погодные условия сложатся так, что могут появиться неприятные запахи рядом с источниками выбросов Андрей Разин.

После этапа регистрации СМС-оповещения начнут приходить на указанный номер телефона еженедельно.