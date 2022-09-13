Смотровая площадка и сцена появятся в парке Талалихина в Подольске | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 10:54 Поделиться Telegram

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Viber Смотровая площадка и сцена появятся в парке Талалихина в Подольске

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Второй этап благоустройства завершается в подольском парке имени Виктора Талалихина. Уже в октябре здесь появятся большая многофункциональная сцена и смотровая площадка у Зеленого театра.

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«У жителей был большой запрос на благоустройство этой территории. В этом году мы завершаем второй этап масштабной реконструкции парка — сделаем большую многофункциональную сцену. Реализация третьего этапа завершится в следующем году», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На данный момент выполнено устройство смотровой террасы за Зеленым театром. На танцевальной веранде завершены работы по заливке каркаса сцены и подсобных помещений. Строится крыша, проводится утепление наружных стен постройки, укладывается тротуарная плитка.

Обновление парка началось в прошлом году. Тогда обустроили зону с сухим фонтаном и местами для отдыха, две смотровые площадки, пешеходный маршрут, велосипедную дорожку протяженностью 400 метров. Обновили входную группу.

В 2023 году у Зеленого театра будут построены лестницы для спуска с верхней аллеи на террасу. В парке продолжат менять покрытие дорожек, построят новую детскую площадку. Озеленение и малые формы — как завершающий штрих. Проект благоустройства реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей на благоустройство городов. Глава региона подчеркнул, что работу по обновлению парков, скверов и других общественных пространств очень важно продолжать и дальше.

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