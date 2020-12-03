СМИ и блогеры посоревнуются за премию губернатора Подмосковья. Подать заявку уже можно

В Подмосковье выберут лауреатов губернаторской премии «Медиана». Она поможет определить лучших в сфере СМИ, интернет-блогов и социальных сетей.

Премия «Медиана» проводится впервые и будет ежегодной. Ее учредили для поддержки талантливых авторов, освещающих жизнь Московской области. Стартует премия губернатора в преддверии Дня российской печати.

«В Подмосковье стартует премия губернатора, которая призвана выделить лучших журналистов, интернет-блогеров, пишущих о регионе», — пояснила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Она уточнила, что в экспертный совет премии войдут журналисты и руководители ведущих российских средств массовой информации. Возглавит его председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Приглашаем всех авторов, неравнодушных к нашему Подмосковью, принять участие в этом интересном конкурсе», — предложила Звягина.

Заявку на участие может подать руководитель редакции или автор материала самостоятельно. Работы конкурсантов принимаются на странице премии. Прием продлится до 15 января. От одного заявителя — только один материал.

На конкурсе рассмотрят печатные материалы, статьи в интернет-изданиях, посты в блогах, теле- и радиосюжеты. Участвовать могут видеоролики, фотоработы, мультимедийные проекты, имеющие отношение к Московской области.

Все материалы должны быть размещены в СМИ или интернете в период с 1 января по 30 ноября 2020 года.

Всего победителей будет 15. Отдельной номинацией на премии заявлено звание лучшей муниципальной пресс-службы.