Выпускник МГОУ получил премию губернатора в сфере инноваций

Выпускник МГОУ Александр Курилов получил премию губернатора Подмосковья в сфере инноваций за свой цикл работ о свойствах наножидкостей.

Физик Александр Курилов в свободное время занимает астрономией. Сейчас молодой ученый собирает новый телескоп. Он предназначен для съемки туманностей галактик.

Александру 27 лет. Молодой человек занимается физикой семь лет. Он преподает ее, а также астрономию студентам московского колледжа. Но основное время посвящает науке.

«Большую часть своего дня я провожу в лаборатории, встаю в семь и часто остаюсь в лаборатории даже после завершения рабочего дня. Мне это даже нравится, так как никто не мешает, можно заняться своими исследованиями», — поделился Александр Курилов, сотрудник учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнолии МГОУ.

Свое открытие ученый сделал в лаборатории МГОУ. За него он и получи награду.

«Я получил премию губернатора Московской области в сфере науки и инноваций за цикл работ, посвященных перестраиванию наножидкостей. На практике это может быть полезно при создании миниатюрных магнитно-жидкостных устройств, таких как микронасос, микросепараторы», — пояснил Александр.

Наука увлекла юношу еще в школе, поэтому он решил поступить в Московский государственный областной университет.

«В рамках каждого факультета у декана факультета есть заместитель, который курирует научную работу. В то же время у нас есть студенческие научные общества в рамках факультета и всего университета, есть научные лаборатории, есть неравнодушные преподаватели, которые предлагают любому заинтересованному студенту, молодому ученому развивать свои компетенции в области науки», — отметил Дмитрий Куликов, проректор по научной работе МГОУ.

Сейчас Александр заканчивает писать кандидатскую диссертацию. В голове — миллион идей, а значит, впереди будет много новых открытий.