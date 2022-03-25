Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась почти втрое

Смертность от туберкулеза в Московской области за последние пять лет снизилась в 2,6 раза и составила 1,2 на 100 тысяч населения. В 2017 году этот показатель составлял 3,1 на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

«Также мы наблюдаем снижение заболеваемости туберкулезом среди населения. Сейчас показатель составляет 19,4 на 100 тысяч населения, в 2017 году он составлял 27,5 на 100 тысяч. То есть снизился в 1,4 раза за прошедшие пять лет». — рассказал главный внештатный специалист-фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

По его словам, достичь таких результатов удалось благодаря оснащению клиник современным медоборудованием и широкому охвату населения медицинскими осмотрами, позволяющими на ранней стадии выявить заболевание и начать его лечить.

В настоящее время в Московской области работает Центр госпитализации больных туберкулезом. Он позволяет контролировать госпитализацию пациентов в профильные отделения медицинских организаций на территории региона.

Ранее врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман заявил о том, что диагностировать туберкулез в настоящее время стало сложнее.