Пульмонолог Пальман рассказал о сложности диагностики туберкулеза

Туберкулезом люди болеют до сих пор, но диагностировать его стало сложнее. Об этом Ura.ru рассказал врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман.

Если раньше туберкулезом болели только малообеспеченные люди (например, он часто распространялся в тюрьмах), то сейчас им могут болеть обычные, вполне благополучные люди. Кроме того, риск заболеть туберкулезом есть и у молодых людей, причем даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни. При этом диагностировать туберкулез часто получается не сразу.

«Я лично на первичном приеме в классической форме это заболевание видел за все годы пять или шесть раз, когда прямо с порога понятно. Но могу вспомнить очень много случаев, когда у человека возникает какое-то затяжное воспаление легких, он не выздоравливает, а потом оказывается, что у него туберкулез», — рассказал врач.