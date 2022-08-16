Смертность от туберкулеза снизилась в Подмосковье на 15% с начала года

Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 15,4% в 2022 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Количество умерших от туберкулеза составило 1,1 на 100 тысяч населения, в то время как за аналогичный период в 2021 году этот показатель составлял 1,3.

«В Подмосковье устойчиво снижается смертность от туберкулеза. Достичь таких результатов позволяет активная кампания в регионе по профилактике и раннему выявлению заболевания, а также внедрение новых, современных методов диагностики туберкулеза и методов, определяющих риски его развития», — рассказал главный внештатный специалист-фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

В Московской области работает Центр госпитализации больных туберкулезом, который позволяет контролировать госпитализацию пациентов в профильные отделения медорганизаций на территории всего региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о модернизации подмосковных стационаров.