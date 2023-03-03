Подмосковье 03 марта 2023, 23:11 Служба психологов Подмосковья поделилась опытом реабилитации участников СВО

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На площадке Единого центра Москвы состоялся круглый стол по обмену опытом работы психологов и реабилитации участников СВО, на нем о своем опыте рассказали подмосковные специалисты. Об этом сообщили в Министерстве соцразвития Московской области.

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«Подмосковные психологи показали комплексный подход по работе с бойцами и их родственниками, а также представили опыт реабилитологов центра „Ясенки“ и персональных помощников», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В дальнейшем планируется продолжить сотрудничество и обмен опытом и информацией о реабилитации.

«В Подмосковье бесплатную реабилитацию в нашем соццентре „Ясенки“ смогут пройти жители региона, получившие ранение или заболевания в ходе СВО, а также реабилитация в данном центре стала доступна инвалидам первой и второй группы, передвигающимся на креслах-колясках», — сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Ранее Людмила Болатаева рассказала на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами, что в Подмосковье создали чат-бот в Telegram для расчета размера пособия для семей.

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