Подмосковье 06 февраля 2023, 14:56 Удобный чат-бот для расчета размера пособий создали в Подмосковье Чат-бот в Telegram поможет семьям Подмосковья рассчитать размер положенного им пособия Телеканал «360»

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В Московской области создали удобный чат-бот в Telegram для расчета размера пособия, положенного той или иной семье. Результат можно получить, ответив всего на семь простых вопросов, рассказала министр соцзащиты Подмосковья Людмила Болатаева на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами.

Она отметила, что самостоятельно понять, положена ли выплата и в каком размере, бывает довольно сложно. Раньше для такого расчета нужно было учитывать более 40 условий и критериев, так что разобраться без посторонней помощи представлялось практически невозможным. В новом чат-боте ответы на вопросы займут у пользователя всего около семи минут, и он сразу получит результат с размером пособия, а после этого сможет тут же перейти на портал госуслуг и подать заявление на получение средств. Кроме того, бот дает необходимые подсказки.

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Людмила Болатаева напомнила, что в конце 2022 года президент Владимир Путин поручил запустить новую систему поддержки семей с детьми. В основе — принцип адресности пособий и оказание помощи самым нуждающимся семьям.

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«У нас было семь детских пособий, были разные условия по доходу, имуществу, разные размеры выплат. Сейчас стало одно пособие с едиными условиями по доходам, имуществу и с одинаковым размером выплаты», — отметила министр.

Пособие положено беременным и семьям с детьми до 17 лет. Доход семей должен быть ниже прожиточного минимума (17,3 тысячи рублей на каждого). Если семья нуждается, пособие положено на каждого ребенка. Учитывается и имущественная обеспеченность: в собственности семьи должно быть не более одного дома, одной квартиры или одного автомобиля.

Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет от восьми тысяч до почти 19 тысяч рублей ежемесячно. Чтобы получить средства, нужно подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или Социальный фонд.

Сейчас у пособия в Подмосковье 213 тысяч получателей.