25 января 2024, 14:09
Случаев птичьего гриппа в Подмосковье не выявили с начала января
Ни одного случая птичьего гриппа не выявили в Подмосковье с начала января. Следить за ситуацией продолжат сотрудники Минэкологии.
Как рассказали в министерстве, работу по мониторингу ситуации на птицеводческих хозяйствах усилили, чтобы вовремя выявить грипп и оперативно устранить очаг. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, с начала года специалисты уже провели 14 рейдов.
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«Обнаружено лишь четыре павших особи голубя, лабораторный анализ биоматериала не выявил случаев гриппа птиц. Материалы мониторинга еженедельно направляются в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области», — сказал он.
В 2023 году в России выявили пять вспышек птичьего гриппа, в том числе 58 — в дикой природе. Памятку с советами по профилактике можно прочитать по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Грипп
Минэкологии Подмосковья
Птичий грипп
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