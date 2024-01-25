Подмосковье 25 января 2024, 14:09 Случаев птичьего гриппа в Подмосковье не выявили с начала января пресс-служба министерства экологии и природопользования МО

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Ни одного случая птичьего гриппа не выявили в Подмосковье с начала января. Следить за ситуацией продолжат сотрудники Минэкологии.

Как рассказали в министерстве, работу по мониторингу ситуации на птицеводческих хозяйствах усилили, чтобы вовремя выявить грипп и оперативно устранить очаг. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, с начала года специалисты уже провели 14 рейдов.

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«Обнаружено лишь четыре павших особи голубя, лабораторный анализ биоматериала не выявил случаев гриппа птиц. Материалы мониторинга еженедельно направляются в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области», — сказал он.

В 2023 году в России выявили пять вспышек птичьего гриппа, в том числе 58 — в дикой природе. Памятку с советами по профилактике можно прочитать по ссылке.

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