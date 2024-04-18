Подмосковье 18 апреля 2024, 19:53 Сложную урологическую операцию провели ребенку в Балашихе фото: Балашихинская больница

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Технически сложную операцию по урологии сделали в больнице Балашихи. К врачам поступил мальчик 10 лет с болями при мочеиспускании.

В детское отделение хирургии филиала № 2 Балашихинской больницы поступил ребенок 10 лет. У мальчика были жалобы на боли в области живота и сложности при мочеиспускании. Врачи провели диагностику и выявили порок развития полового органа.

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Специалисты провели сложную операцию пациенту. Врачам потребовались бинокулярные очки, индивидуальная оптика необходима, чтобы увидеть тонкие материалы для шва и лоску кожи.

«Благодаря большому опыту наших специалистов в области урологии, мы провели 10-летнему пациенту полноценное лечение, выполнив его одноэтапно в условиях обычного детского хирургического отделения. Ему устранили сужение мочевыделительного отверстия и провели уретропластику — сформировали несуществующий отрезок мочеиспускательного канала из собственных тканей», — сказал заведующий отделением детской хирургии Эмир Жамынчиев.

Ребенка выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо.

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