Важное 18 апреля 2024, 12:13 Воробьев: 4 индустриальных парка откроют в Подмосковье за 2 года Медиасток.рф

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Еще четыре индустриальных парка откроют за два года в Подмосковье. Предприниматели смогут быстро и удобно разместить свои производства. О преимуществах таких площадок рассказал в интервью на «России 24» губернатор Андрей Воробьев.

Сейчас в Подмосковье работает 69 индустриальных парков. Они помогают предпринимателям значительно сэкономить время и средства: не нужно дополнительно вкладываться в строительство дорог, проведение коммуникаций и создание инфраструктуры.

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Заполненность таких площадок в Подмосковье уже достигла 90%. В ближайшие два года запустят еще четыре проекта в Ленинском округе, Дмитрове, Одинцове и Раменском.

По словам губернатора, рядом с индустриальными парками будут открывать колледжи. Они начнут сотрудничать с компаниями и готовить квалифицированные кадры по рабочим профессиям.

«Все эти парки мы реализуем в этом и в следующем годах. Это заметные инвестиции. Мы видим, что они возвращаются нам новыми предприятиями, налогами, технологиями. Имы будем поддерживать их», — отметил Воробьев.

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