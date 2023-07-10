Подмосковье 10 июля 2023, 08:02 Сладкоежки собрались на фестивале варенья в Ликино-Дулеве Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» прошел в Ликино-Дулеве

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Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» прошел в Ликино-Дулеве городского округа Орехово-Зуево. На мероприятии представили десерты из свеклы, яблок, арбуза и многие другие. Гости дегустировали продукты и записывали рецепты приготовления оригинальных видов варенья.

Сотрудники музея «Чай с вареньем» из досугового центра «Дулевский» представили для посетителей необычный десерт, сваренный по старинному рецепту. Способы приготовления оригинального варенья с давних времен расписаны в кулинарной книге, которую бережно хранят в учреждении.

«Это клубничное варенье, где каждая ягодка вымачивается предварительно в роме и сегодня это будем демонстрировать. Будем учить гостей как правильно заваривать дулевский чай, и конечно же, будем угощать нашим удивительным вкусным вареньем», — поделилась хранительница музея Анастасия Перепелова.

Кроме дегустаций, на фестивале провели мастер-классы, ярмарку и конкурсы, дождь не испортил настроение участникам и гостям мероприятия. Гастрономический праздник прошел в рамках традиционной региональной программы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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