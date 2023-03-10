Подмосковье 10 марта 2023, 16:30 Слабовидящая спортсменка из Чехова выступит на чемпионате России по пауэрлифтингу

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Слабовидящая 22-летняя воспитанница физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Чайка» из Чехова Марьяна Штофина готовится к чемпионату России по пауэрлифтингу. Соревнования прошли с 16 по 20 марта в Челябинске.

«Подготовка проходит ежедневно. Три раза в неделю тренировки по жиму, остальные дни — плавание. Все в комплексе держит тело в тонусе», — сообщила Штофина.

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Ранее она уже занимала первое место на чемпионате Подмосковья в жиме лежа и вошла в сборную по пауэрлифтингу. В феврале она завоевала кубок Валентина Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу.

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«Проблемы со зрением у меня с детства, врачи поставили диагноз: миопия высокой степени. В школе еще получила травму левого глаза. Спасали его, как могли, но не вышло», — заявила Штофина.

Спортсменка видит только правым глазом. В нем установили дренаж, который поддерживает поток крови и глазное давление. Раз в четыре года девушке необходимо делать операцию и менять дренаж.

Марьяна Штофина не только профессионально занимается спортом, но и тренирует детей с инвалидностью. Своего подопечного слепого Никиту Шокина она готовит к пауэрлифтингу.

«Я очень горжусь успехами и достижениями Марьяны. Сила воли и стремление побеждать у такой хрупкой девушки вызывают восхищение», — заявил руководитель клуба Руслан Коловский.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, Подмосковье получило первое место на всероссийском форуме за разработку спортивного онлайн-портала.

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