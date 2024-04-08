Подмосковье 08 апреля 2024, 16:23 Скворцы вернулись в Подмосковье пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО

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Комлесхоз Подмосковья сообщил о возвращении скворцов после зимовки. Жители региона уже слышат пение этих птиц.

Специалисты Наро-Фоминского лесничества предполагают, что заморозки больше не вернутся в Подмосковье. В этом лесничих убедили прилетевшие скворцы, с возвращением которых связано множество примет. По поведению этих очень чувствительных к перепадам давления и влажности пернатых в старые времена предугадывали изменения погоды.

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Лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

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