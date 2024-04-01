Подмосковье 01 апреля 2024, 13:52 Лиственница из усадьбы Гончаровых представит Подмосковье на всероссийском конкурсе деревьев turbina.ru

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Лиственница из усадьбы Гончаровых представит Подмосковье на всероссийском конкурсе «Российское дерево года». Жители выбирали символ региона с помощью интернет-голосования, которое проводилось с 13 по 31 марта.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, лиственница из Волоколамского городского округа набрала 49% голосов. На втором месте оказался дуб черешчатый из Воскресенска — 8,2%. Всего в голосовании за лучшее дерево Подмосковья приняли участие более двух тысяч человек.

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Конкурс «Российское дерево года» проводится ежегодно, а голосование на территории всех субъектов страны традиционно стартует 1 мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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