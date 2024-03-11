Подмосковье 11 марта 2024, 11:03 Скверы в Дзержинском представят на всероссийском голосовании по благоустройству Министерство благоустройства Московской области

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Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства начнется 15 марта. Жителям городского округа Дзержинский предложат на выбор две локации, о чем сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Жители Подмосковья сами выберут места, которые благоустроят в первую очередь. Например, в Дзержинском на выбор предлагается две локации: сквер Победы на улице Бондарева и сквер Ветеранов на улице Ленина.

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По условиям голосования принять участие в отборе территории могут все жители старше 14 лет. Локации, которые наберут больше голосов, внесут в план благоустройства на 2025 год.

С 15 по 17 марта жители смогут проголосовать в участковых избирательных комиссиях. Со списком адресов можно ознакомиться на сайте.

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