Подмосковье 17 сентября 2023, 04:00 Сквер Защитников Родины в Подольске открыли после благоустройства Министерство благоустройство Московской области

Читать 360tv в

В микрорайоне Ново-Сырово в Подольске после реконструкции открыли сквер Защитников Родины. По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, главная функция территории — мемориальная.

«В то же время мы создали здесь небольшое рекреационное пространство по программе создания зон отдыха в шаговой доступности. Надеемся, что территория станет новой точкой притяжения для жителей близлежащих домов», — отметил Хайкин.

Реклама

Центральным местом сквера осталась площадь с памятником жителям деревни Ново-Сырово, которые встали на защиту родины в годы Великой Отечественной войны. Обновленную зону разделили на две части — мемориальную и для общественных собраний перед ДК «Молодежный». Площадь с памятником отделили от спортивно-игровой части сквера с помощью изгороди.

Также вдоль улицы Почтовой обустроили парковочные места. Для освещения территории использовали декоративные светильники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».