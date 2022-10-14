Сквер возле музея-заповедника Пушкина обновили в Больших Вяземах | 360°

Все новости

Наука

15 октября 2022, 19:13

Россия профинансирует проект инновационных ядерных реакторов МАГАТЭ

Спецоперация

15 октября 2022, 19:09

СМИ Украины выдали декорации к фильму за российскую технику

Реклама

Спецоперация

15 октября 2022, 18:59

Боевые качества наемников в рядах ВСУ снизились

Мир

15 октября 2022, 18:53

Орбан спрогнозировал наступление «затяжной войны»

Важное

15 октября 2022, 18:49

Власти Херсонской области заявили о провале наступления ВСУ

Подмосковье

15 октября 2022, 18:47

Приемные семьи в Балашихе усыновят детей-сирот из ДНР

Мир

15 октября 2022, 18:47

Власти Британии объявили войну «российской дезинформации»

Мир

15 октября 2022, 18:46

Франция попросила США снизить цены на СПГ на фоне энергокризиса

Спорт

15 октября 2022, 18:36

Российский боец Емельяненко отпраздновал свадьбу с бывшей женой

Подмосковье

14 октября 2022, 18:44

Сквер возле музея-заповедника Пушкина обновили в Больших Вяземах

Читать 360tv в

Благоустройство сквера в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая площадь обновленной территории составила 1,3 гектара.

«В сквере обустроили дорожно-тропиночную сеть, построили игровую площадку для детей, установили малые архитектурные формы. Получилось уютная зона для отдыха жителей близлежащих кварталов», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

Зона благоустройства затронула сквер «Парк Победы» и пешеходную тропу к братской могиле, жилым домам, гимназии и детским садам.

Реклама

На объекте проложено более двух тысяч квадратных метров дорожек, установлены 35 обычных и пять радиусных скамеек, игровая площадка, указатели, фонари и камеры видеонаблюдения. В рамках благоустройства отремонтировали существующие памятники и высадили более двух тысяч деревьев и кустарников. По просьбе жителей в сквере установили информационные стенды, на которых будет размещена информация о ветеранах Великой Отечественной войны, которые являются коренными жителями Больших Вязем.

Ранее еще один проект благоустройства завершили в Подмосковье. На этот раз привели в порядок и обновили сквер в Королеве, названный в честь местного ученого Валентина Бруя. Это один из 19 скверов, которые благоустраивают в этом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Одинцово

Благоустройство

Нацпроекты

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама