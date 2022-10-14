Сквер возле музея-заповедника Пушкина обновили в Больших Вяземах | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 18:44 Поделиться Telegram

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Viber Сквер возле музея-заповедника Пушкина обновили в Больших Вяземах

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Благоустройство сквера в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая площадь обновленной территории составила 1,3 гектара.

«В сквере обустроили дорожно-тропиночную сеть, построили игровую площадку для детей, установили малые архитектурные формы. Получилось уютная зона для отдыха жителей близлежащих кварталов», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Зона благоустройства затронула сквер «Парк Победы» и пешеходную тропу к братской могиле, жилым домам, гимназии и детским садам.

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На объекте проложено более двух тысяч квадратных метров дорожек, установлены 35 обычных и пять радиусных скамеек, игровая площадка, указатели, фонари и камеры видеонаблюдения. В рамках благоустройства отремонтировали существующие памятники и высадили более двух тысяч деревьев и кустарников. По просьбе жителей в сквере установили информационные стенды, на которых будет размещена информация о ветеранах Великой Отечественной войны, которые являются коренными жителями Больших Вязем.

Ранее еще один проект благоустройства завершили в Подмосковье. На этот раз привели в порядок и обновили сквер в Королеве, названный в честь местного ученого Валентина Бруя. Это один из 19 скверов, которые благоустраивают в этом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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