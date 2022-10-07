Сквер имени академика Бруя благоустроили в Королеве | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 11:28 Поделиться Telegram

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Viber Сквер имени академика Бруя благоустроили в Королеве

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Еще один проект благоустройства завершили в Подмосковье. На этот раз привели в порядок и обновили сквер в Королеве, названный в честь местного ученого Валентина Бруя.

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«Это один из 19 скверов, которые мы благоустраиваем в этом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил ХАЙКИН.

Общественную территорию в Королеве обновили, сохранив при этом первоначальную структуру сквера. В работах принимали участие местные жители и ветераны научно-исследовательского института, в котором более 50 лет проработал академик Валентин Бруй (в честь него назван сквер). Ученый занимался проектированием ракетных шахт.

В сквере появились места для тихого отдыха, а также детские и спортивные площадки. На пешеходных дорожках и тропах уложили новое покрытие, провели дополнительное озеленение, установили скамейки и урны и новое освещение. За порядком в сквере будут наблюдать камеры видеонаблюдения. Осталось закончить реконструкцию фонтана.

Ранее в Воскресенске открыли после реконструкции сквер под названием «Вишневый сад», который располагается на улице Андреса. Благоустроить эту территорию стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

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