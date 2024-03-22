Подмосковье 22 марта 2024, 13:08 Сквер у Ильинского пруда в Раменском благоустроят к августу Министерство благоустройства Московской области

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Сквер у Ильинского пруда в Раменском благоустроят в этом году. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды».

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в этом году планируется благоустроить парки, лесопарки, пешеходные зоны, площади, набережные и скверы.

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Вокруг Ильинского пруда проложат дорожки и создадут спуски к воде со смотровыми площадками, в сквере обустроят парковку для автомобилей, установят детские и спортивные площадки, высадят газон и кустарники.

Сквер полностью благоустроят к августу этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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