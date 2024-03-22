22 марта 2024, 13:08
Сквер у Ильинского пруда в Раменском благоустроят к августу
Сквер у Ильинского пруда в Раменском благоустроят в этом году. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды».
По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в этом году планируется благоустроить парки, лесопарки, пешеходные зоны, площади, набережные и скверы.
Реклама
Вокруг Ильинского пруда проложат дорожки и создадут спуски к воде со смотровыми площадками, в сквере обустроят парковку для автомобилей, установят детские и спортивные площадки, высадят газон и кустарники.
Сквер полностью благоустроят к августу этого года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Раменское
Парки
Реклама
Реклама