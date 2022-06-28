Сквер у Дома культуры «Победа» благоустроили в Зарайске

Сквер благоустроили в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Там появились игровая и спортивная площадки, воркаут-зона и дорожно-тропиночная сеть.

Как отметил глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, сквер долгие годы был одним из самых популярных мест в городе. Но на этом благоустройство не завершится: в Зарайске планируют привести в порядок еще две улицы.

«Безусловно, он был просто обязан стать многофункциональным современным городским пространством. На этом преобразования в городе не заканчиваются. В текущем году мы благоустроим часть улиц Советской и Октябрьской», — отметил Хайкин.

Жители Зарайска теперь могут не только насладиться пешими прогулками по скверу, но и заняться спортом. На территории работает воркаут-зона с настольным теннисом и спортивная площадка, на которой зимой играют в хоккей, а летом — в футбол и волейбол. Также для посетителей обустроены два маршрута для пеших прогулок протяженностью 530 и 600 метров.

Для комфорта жителей на территории обустроили теневые навесы, фуд-корт и зоны для тихого отдыха, провели озеленение и заменили освещение.