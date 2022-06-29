Сквер памяти Арсения Зверева благоустроят к августу в Клину
Благоустройство сквера памяти Арсения Зверева уже на 30% завершили в Клину. Он появился в 1970-х — со временем его облик устарел и утратил актуальность.
Теперь здесь обустроят новую удобную зону отдыха, установят лавочки, сделают плиточное покрытие, высадят больше кустов и деревьев.
Наша задача, чтобы комфорт пришел в каждый уголок Подмосковья. В Клину благоустраиваем три объекта в этом году
Михаил Хайкин.
министр благоустройства Московской области.
По словам Хайкина, это зона отдыха вдоль Демьяновского проезда, Школьный сквер по Текстильной улице в Высоковске и сквер памяти Арсения Зверева.
На площадке с памятником Звереву появится интерактивный стенд. С его помощью все желающие смогут узнать сведения об известных земляках.
Следить за безопасностью жителей будут видеокамеры. Также предусмотрят удобную навигацию и современное освещение. Благоустройство завершат к августу.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023 года.