Сквер памяти Арсения Зверева благоустроят к августу в Клину

Благоустройство сквера памяти Арсения Зверева уже на 30% завершили в Клину. Он появился в 1970-х — со временем его облик устарел и утратил актуальность.

Теперь здесь обустроят новую удобную зону отдыха, установят лавочки, сделают плиточное покрытие, высадят больше кустов и деревьев.

Наша задача, чтобы комфорт пришел в каждый уголок Подмосковья. В Клину благоустраиваем три объекта в этом году Михаил Хайкин. министр благоустройства Московской области.

По словам Хайкина, это зона отдыха вдоль Демьяновского проезда, Школьный сквер по Текстильной улице в Высоковске и сквер памяти Арсения Зверева.

На площадке с памятником Звереву появится интерактивный стенд. С его помощью все желающие смогут узнать сведения об известных земляках.

Следить за безопасностью жителей будут видеокамеры. Также предусмотрят удобную навигацию и современное освещение. Благоустройство завершат к августу.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023 года.