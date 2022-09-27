Сквер «Вишневый сад» открыли после благоустройства в Воскресенске | 360°

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Сквер «Вишневый сад» открыли после благоустройства в Воскресенске

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В Воскресенске в торжественной атмосфере открыли сквер под названием «Вишневый сад», который располагается на улице Андреса. Благоустроить эту территорию стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом рассказали в министерстве благоустройства региона.

«Жители Лопатинского микрорайона Воскресенска получили комфортную зону отдыха. Благодаря национальному проекту „Жилье и городская среда“ благоустроили сквер „Вишневый сад“.Хочу отметить, что преображение локации — выбор самих жителей. Территория набрала наибольшее количество голосов в первом общероссийском голосовании за объекты городской среды. При ее реконструкции мы учли все пожелания горожан», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Территория благоустройства составляет примерно один гектар. Она будет разделена на отдельные функциональные зоны, в которых сформирована удобная сеть пешеходных дорожек, в которых есть скамьи и урны. В центральной части сквера установлены качели с навесом и бетонные сидения. Также там разместилась удобная игровая зона для детей, площадка для настольного тенниса и воркаут зона. Парк озеленили, там высадили 32 саженца вишни и 124 кустарника.

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Благоустройство

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