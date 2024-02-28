28 февраля 2024, 17:31
Сквер Громцева в Дзержинском благоустроят в 2024 году
Сквер имени Громцева благоустроят в Дзержинском в 2024 году. Там появятся новые пешеходные дорожки, спортивные площадки, сцена и многое другое.
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды».
Реклама
Сквер Громцева - одна из центральных площадок округа. Традиционно там проводят массовые мероприятия. Для благоустройства его выбрали жители через онлайн-голосование.
На территории обновят пешеходных дорожки, установят сцену, улучшат спортивные площадки. Там установят новое освещение, скамейки и урны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Дзержинский
Реклама
Реклама