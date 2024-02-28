Подмосковье 28 февраля 2024, 17:31 Сквер Громцева в Дзержинском благоустроят в 2024 году Министерство благоустройства Московской области

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Сквер имени Громцева благоустроят в Дзержинском в 2024 году. Там появятся новые пешеходные дорожки, спортивные площадки, сцена и многое другое.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды».

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Сквер Громцева - одна из центральных площадок округа. Традиционно там проводят массовые мероприятия. Для благоустройства его выбрали жители через онлайн-голосование.

На территории обновят пешеходных дорожки, установят сцену, улучшат спортивные площадки. Там установят новое освещение, скамейки и урны.

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