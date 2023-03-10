Подмосковье 10 марта 2023, 14:04 Сквер 75-летия Победы обновят в Воскресенске к осени

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Благоустройство сквера в микрорайоне Фетровой фабрики на улице Быковского проведут с учетом пожеланий местных жителей. Пространство поделят на две зоны, одну из которых посвятят памяти погибших в Великой Отечественной войне, а другую обустроят для отдыха горожан.

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«Это один из 18 небольших скверов рядом с домом, которые преобразятся в этом году в Подмосковье. Здесь появятся места для спокойного отдыха и уличная сцена для проведения мероприятий», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Концепция благоустройства обусловлена близостью сквера к старейшему предприятию в сфере валяльно-войлочного производства. В годы войны теплые изделия вагонами шли из Воскресенска на фронт. Уходили и сотрудники фабрики, многие из которых не вернулись.

Проект предусматривает смысловое деление сквера на мемориальную и прогулочную части. Первая станет центром памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны, а вторую обустроят для комфортного отдыха горожан. Здесь будут качели, скамейки, сцена для концертов и мероприятий, туалет.

В парке проведут озеленение, сделают пешеходные дорожки. За порядком будут следить камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». Работы планируют завершить в сентябре.

Новый виток благоустройства ждет Фрязино в 2023 году, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Преобразится местный лесопарк: к лету там обустроят велодорожки, к зиме — лыжню.