16 апреля 2024, 13:28
Скоростной режим повысили на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон»
Подмосковный Минтранс сообщил о повышении скоростного режима на участках дорог М-11 «Нева» и М-4 «Дон». Владельцы грузовых и легковых автомобилей смогут развивать скорость до 130 километров в час.
Как пояснили в ведомстве, с ноября прошлого года превышать скорость 110 километров в час на трассе М-11 запрещалось, чтобы снизить аварийность на дороге в зимний период.
Реклама
Также скоростной режим повысили на участках М-4 «Дон» с 296 по 322-й и с 1091 по 1119-й километр в Ростовской области.
Водителям разрешается ехать со скоростью до 110 километров в час вместо 90.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Реклама
Реклама