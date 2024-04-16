Подмосковье 16 апреля 2024, 13:28 Скоростной режим повысили на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» Госкомпания "Автодор"

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Подмосковный Минтранс сообщил о повышении скоростного режима на участках дорог М-11 «Нева» и М-4 «Дон». Владельцы грузовых и легковых автомобилей смогут развивать скорость до 130 километров в час.

Как пояснили в ведомстве, с ноября прошлого года превышать скорость 110 километров в час на трассе М-11 запрещалось, чтобы снизить аварийность на дороге в зимний период.

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Также скоростной режим повысили на участках М-4 «Дон» с 296 по 322-й и с 1091 по 1119-й километр в Ростовской области.

Водителям разрешается ехать со скоростью до 110 километров в час вместо 90.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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