Подмосковье 13 января 2023, 17:28 Склад стройматериалов в Клину создаст 50 рабочих мест

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Склад стройматериалов построят в Клину в первом квартале 2023 года. На нем смогут трудоустроиться 50 человек, сообщили в Главгосстройнадзоре. Сотрудники ведомства побывали на объекте и выдали застройщику рекомендации по безопасности здания.

«В ходе профвизита застройщику были выданы все необходимые рекомендации по обеспечению безопасности здания. Строительство объекта предполагают завершить в первом квартале 2023 года», — сказал глава Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

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На складе площадью 10 тысяч квадратных метров будут хранить стройматериалы.

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В ведомстве напомнили, что оставить заявку на профосмотр застройщики могут через «Госуслуги».

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