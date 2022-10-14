Новые рабочие места появились на складе негорючих материалов в Ленинском округе | 360°

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Новые рабочие места появились на складе негорючих материалов в Ленинском округе

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Объект построили на территории промзоны «Технопарк» в Ленинском городском округе. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Заказчиком является компания «Петров Девелопмент», а застройщиком выступил индивидуальный предприниматель. Инвестиции в проект составили порядка 30 миллионов рублей. Для работы на складе будет создано десять рабочих мест.

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Общая площадь склада составляет более 1,4 тысячи квадратных метров, его строительство заняло 1,5 года. Собственник будет сдавать помещения в аренду. Здесь можно будет хранить камни, железобетонные изделия, гравий и другие негорючие строительные материалы.

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Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. За неделю здесь получили еще 24 инвестиционных проекта. Среди них база размещения сельхозтехники и склад в Кашире, торгово-офисные здание в Люберцах, производство медицинской мебели в Истре, торговый центр в Серпухове и другие.

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