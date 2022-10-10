Еще 24 коммерческих объекта построят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 13:36 Поделиться Telegram

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Viber Еще 24 коммерческих объекта построят в Подмосковье

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Центр содействия строительству получил еще 24 проекта. Это три объекта крупного и 21 — малого бизнеса. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Среди проектов, которые будет сопровождать ЦСС, база размещения сельхозтехники и склад в Кашире, торгово-офисные здание в Люберцах, производство медицинской мебели в Истре, торговый центр в Серпухове и другие.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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