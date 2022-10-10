Еще 24 коммерческих объекта построят в Подмосковье | 360°

Все новости

Подмосковье

10 октября 2022, 14:25

Воробьев отметил успехи школы в Орехово-Зуеве и учителя Дмитрия Лутовинова

Спецоперация

10 октября 2022, 14:22

ВС РФ уничтожили две базы хранения топлива для техники ВСУ в Днепропетровской области

Реклама

Подмосковье

10 октября 2022, 14:13

Сергиев Посад, Истра и Серпухов стали самыми популярными направлениями у пользователей каршеринга в Подмосковье

Армия

10 октября 2022, 14:13

Фейк: на аэродроме в Калужской области уничтожены два Ту-22М3

Подмосковье

10 октября 2022, 14:13

Воробьев отметил роль волонтеров при доукомплектации мобилизованных в Подмосковье

Общество

10 октября 2022, 14:11

Пугачева впервые выступила с официальным заявлением после отъезда из России

Власть

10 октября 2022, 14:10

Песков заявил, что ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту провели эффективно

Подмосковье

10 октября 2022, 14:03

Сбоев электроснабжения в Подмосковье стало на 30% меньше за год

Спецоперация

10 октября 2022, 14:01

Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами и вооружением ВСУ

Подмосковье

10 октября 2022, 13:36

Еще 24 коммерческих объекта построят в Подмосковье

Читать 360tv в

Центр содействия строительству получил еще 24 проекта. Это три объекта крупного и 21 — малого бизнеса. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Среди проектов, которые будет сопровождать ЦСС, база размещения сельхозтехники и склад в Кашире, торгово-офисные здание в Люберцах, производство медицинской мебели в Истре, торговый центр в Серпухове и другие.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

Реклама

Строительство

Заводы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама