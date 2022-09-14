Склад для хранения нерудных материалов построили в Сергиевом Посаде | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 19:53 Поделиться Telegram

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Viber Склад для хранения нерудных материалов построили в Сергиевом Посаде пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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В районе деревни Мехово Сергиево-Посадского округа построили склад для хранения нерудных материалов. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало зданию разрешение на ввод в эксплуатацию.

Застройщиком объекта выступила компания «Конкурент-5». На возведение склада ушло пять месяцев, инвестиции в проект составили порядка 30 миллионов рублей.

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В здании общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров будут хранить гравий разной фракции, добытый из местного карьера, уточнили в ведомстве.

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Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что поликлинику по новому стандарту построят в Мытищах.

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